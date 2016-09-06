Новосибирск, 6 сентября, 2016, 05:43 — ИА Регнум. Новосибирцы, проживающие недалеко от места, где областные власти задумали построить мусороперерабатывающий комплекс с полигоном твердых коммунальных отходов, ищут способы не допустить этого строительства. Они утверждают, что мнение заинтересованного населения не учли при планировании. Наиболее активные граждане уже начали собирать подписи за отмену строительства комплекса в Раздольном, а также обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта.

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Экспертов ОНФ-экологов также обеспокоило, что строить объекты, которые будут использоваться для обработки, обезвреживания и захоронения твёрдых коммунальных отходов, собираются на территории буферной зоны одного из наиболее ценных в природном отношении участков бассейна реки Издревая.

По данным руководителя инициативной группы «Поможем реке Издревая» Юлии Колеватовой, под местом, запланированным для строительства, находятся подземные водные объекты, которые используются окружающими садоводческими и дачными товариществами и жителями посёлка Комаровка для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

«Создание промышленного объекта и подъездных путей к нему, как и полигона ТКО, несомненно, поставит под угрозу благополучие местного населения и садоводов, а также и природной экосистемы» — отмечает Юлия Колеватова. Эксперты ОНФ усомнились еще и в том, что были проведены специальные геологические, гидрологические и иные исследований и оценки воздействия на окружающую среду планируемой на земельном участке деятельности, которые являются обязательными при заключении концессионного соглашения. А дальнейшее изучение общественниками обстоятельств, связанных с заключением соглашения, привело к возникновению сомнений еще и в законности его заключения, а также перезонирования и выделения для строительства земельного участка.

«У нас есть основания полагать, что земельный участок с кадастровым номером 54:19:133 701:955 относится к землям сельскохозяйственного назначения и в иную категорию переведен не был» — заявляет эксперт группы общественного мониторинга проблем экологии и защиты леса ОНФ Николай Филатов.В связи с открывшимися обстоятельствами «фронтовики» направили обращение о проведении проверки в прокуратуру Новосибирской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирцы изначально выступали против соседства с мусоросортировочным комплексом с полигоном, который собираются разместить в селе Раздольном. Претензии есть и по соседству свалки коммунальных отходов с садовыми сообществами, и с близким расположением к реке Издревой, и к концессионному соглашению, сроком на 40 лет, — тендер выиграла компания «Экология-Новосибирск». Соглашение уже назвали «весьма сомнительной аферой».

15 августа в Раздольненском сельсовете прошли публичные слушания по проекту планировки территории для строительства дороги к мусороперерабатывающему комплексу и полигону «Раздольное». Дорога — одно из условий для строительства самого полигона. Несмотря на все возражения и вопросы, проект дороги решено было рекомендовать, а все возражения, которые относились к самому комплексу, глава сельсовета Раздольненской администрации Валерий Швачунов предложил рассмотреть потом отдельно.