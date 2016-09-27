Джакарта, 5 сентября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Korindo Group PT занимается вырубкой тропических лесов и использует огонь для подготовки земли к посадке масличных пальм, нарушая законы Индонезии в области защиты окружающей среды, сообщает 5 сентября Reuters.

gandex.ru Тропический лес

На данный момент компания Korindo Group PT вырубила уже более 50 000 гектаров тропических равнинных лесов для создания плантаций масличных пальм в отдаленных провинциях Папуа и Малуку. Еще около 75 000 га тропических лесов находятся под угрозой уничтожения. В свою очередь, компания Korindo Group PT обвинила местных жителей в поджоге тропического леса во время охоты на диких животных.

Министерство охраны окружающей среды Индонезии направило группу специалистов в провинцию Папуа для «сбора информации и материалов». Собранная информация будет передана правоохранительным органам Индонезии для дальнейшего расследования.