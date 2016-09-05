Москва, 5 сентября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Сегодня, 5 сентября, министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халид Аль-Фалих договорились вместе работать над стабилизацией нефтяного рынка. Соответствующее заявление подписано на полях» саммита «Группы двадцати» в г. Ханчжоу (Китай), сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Министры подчеркнули важность поддержания ведущегося между сторонами диалога по текущим изменениям на нефтяном и газовых рынках, а также выразили обоюдное стремление осуществлять дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества в сфере энергетики. Это обусловлено тем, что в настоящее время две страны несут на себе бремя ответственности по производству более 21% от мирового потребления нефти.

Стороны признали необходимость сдерживания избыточной волатильности нефтяного рынка, оказывающей негативное влияние на глобальный экономический рост и стабильность в долгосрочной перспективе.

Отмечена особая важность конструктивного диалога и тесного взаимодействия между крупнейшими странами-производителями в целях поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе.

Также намечено развивать сотрудничество между Российской Федерацией и Королевством Саудовская Аравия в нефтегазовой отрасли, в том числе в области внедрения новых технологий, обмена информацией и опытом в целях увеличения использования технологий в добыче, переработке, хранении, транспортировке и сбыте углеводородных ресурсов.

Достигнута договоренность рассмотреть возможность создания, при поддержке суверенных фондов двух стран, совместного банка данных перспективных технологий в энергетической сфере и осуществления их внедрения и использования.

Кроме того, министры России и Саудовской Аравии договорились провести в октябре 2016 года первое заседание Российско-Саудовской рабочей группы по сотрудничеству в области нефти и газа. Также министры проведут очередные встречи на «полях» министерской встречи МЭФ в Алжире и ноябрьского заседания ОПЕК в Вене.