Новосибирск, 5 сентября, 2016, 17:01 — ИА Регнум. «Как оказалось, под «Домом с часами» живы до сих пор подвалы купца Маштакова, дом которого был построен на этом месте в начале 1900-х годов», — заявил ИА REGNUM сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев, комментируя недавнюю находку рабочих в подвале памятника конструктивизма регионального значения.

Музей города Новосибирска Маштаковы

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Голодяев предполагает, что в этих подвалах у купца могли быть склады. Об этом говорит то, что у него очень высокие стены из бутового камня, к которым потом пристраивались разные кирпичные перегородки. К тому же там кирпичные полукруглые своды, которые возводились в то время. А вдоль Красного проспекта в этом подвале идёт какой-то ход. Его происхождение и предназначение пока остаётся неизвестным.

«Получается, что этот ход идёт с одного угла дома Маштакова, где сейчас стоит художественное училище, до другого, где и нашли подвал. Купец вполне мог прорыть себе подземный ход для удобства, потому что расстояние между этими зданиями получается пара десятков метров, — предполагает сотрудник музея. — То есть под училищем тоже может быть такой ход. Факт пока таков, что засыпанный вход в сторону угла на ул. Свердлова есть, а с обратной стороны его не видели, но я думаю, что там уже давно всё отремонтировали. Это что касается самого дома».

Что касается «расстрельной» стенки, то здесь у исследователей пока больше вопросов и сомнений, чем ответов и фактов. Так, найденная пуля — «и не пуля вовсе, а дробина». По оценкам Константина Голодяева, ей лет сто.

«Сейчас такая дробь не применяется. Она крупная, от охотничьего оружия, с остатком литейника. Тогда дробь отливали, при этом она во время литья должна была на чём-то держаться. Вот остатки такой палочки есть на найденной дробине. Она не нарезного, гладкоствольного оружия, каким пользовались кулаки в гражданскую войну», — отметил эксперт, подчеркнув, что «вряд ли кулаки кого-то расстреливали в этом помещении или наоборот — чекисты расстреливали кулаков из их оружия». К тому же нет доказательств, что стенка, у которой нашли пулю являлась именно «расстрельной». Константин Голодяев говорит, что конфигурация коридора, который эта стенка образует, позволила бы стрелять в неё только в упор — с двух шагов, а при расстрелах такое не применялось.

«Подвал несёт в себе много исторической информации о строительстве начала ХХ века. И как бы впоследствии ни использовали этот подвал, необходимо сохранить несколько квадратных метров родной кирпичной кладки стены и сводчатых потолков с балками — в качестве исторического уголка, и это будет даже просто украшением», — считает сотрудник Музея города Новосибирска, куда сейчас передана «дробина».

Справка ИА REGNUM :

Купец Федор Данилович Маштаков родился в 1851 году. В 80−90-ые годы 19-ого века вел мануфактурную торговлю в селах Барнаульского уезда, имел лавку в селе Бердском. В начале 20-ого века строит по проекту архитектора Андрея Крячкова магазин в Новониколаевске. В 1914 году стал одним из учредителей «Новониколаевского общества увековечивания памяти героев Великой мировой войны». Кроме того, купец, меценат, занимался благотворительной деятельностью. Дважды избирался в Новониколаевскую городскую думу. Дом купца Маштакова был построен в Новониколаевске предположительно в 1903 году на пересечении улицы Воронцовской и Николаевского проспекта (ул. Свердлова и Красного проспекта, 9). На первом этаже его дома находилось несколько магазинов, в том числе «Мануфактурные дамские модные товары» и «Чай». На втором этаже жил сам купец с семьёй. В настоящее время здесь располагается Новосибирское государственное художественное училище. Дом признан памятником архитектуры регионального значения.