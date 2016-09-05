Махачкала, 5 сентября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. В Дагестане не появится второй аэропорт — Минкавказа решил отказаться от идеи строительства воздушных ворот в Дербенте в силу бесперспективности проекта. В министерстве посчитали, что в городе нет такого большого туристического потока, чтобы строить отдельный аэродром, пишет 5 сентября EurAsiaDaily. В настоящее время в Махачкале работает международный аэропорт. Его пропускной способности достаточно для того количества туристов, которое посещает Дагестан, поэтому на данном этапе строительство новой воздушной гавани экономически нецелесообразно.

samovar.travel Дербент

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года о возможности строительства аэропорта в Дербенте заявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. По его словам, руководство республики вело переговоры о реализации проекта с российским миллиардером Сулейманом Керимовым. Аэропорт с современными гостиницами, рассчитанными на 100−150 тысяч человек в год должен был появиться в 15 километрах к югу от Дербента. Ранее, на заседании оргкомитета по подготовке и празднованию 2000-летия города Абдулатипов заявил, что проект строительства аэропорта поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, в 2015 году Дербент отметил 2000-летний юбилей. До 2018 году будут продолжаться мероприятия по строительству социальных объектов и дорог в городе. До конца текущего года планируется завершить строительство дербентской набережной, на которую из федерального бюджета будет выделено 443 млн рублей, а из республиканского — 23 млн рублей.

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