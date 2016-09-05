Москва, 5 сентября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает, что он не вправе решать, какой сфере деятельности посвятят свою жизнь его дочери. Об этом он рассказал в интервью информационному холдингу Bloomberg 1 сентября во Владивостоке, полный текст которого опубликован 5 сентября на сайте Кремля.

ИА REGNUM Владимир Путин

Главный редактор агентства Джон Миклетвейт задал Путину вопрос, хотел бы он, чтобы его дети, подобно членам династий Клинтонов и Бушей, тоже работали в политике.

«Я не считаю себя вправе хотеть чего‑то за них. Они молодые, но все‑таки взрослые люди, и они сами должны определить свое будущее», — ответил Путин.

Глава государства пояснил, что в целом его дочери уже выбрали свой путь, по его словам, они заняты наукой и еще «кое‑какими видами деятельности, весьма благородными и нужными людям». Их работа приносит им удовольствие и чувство востребованности, и к своему делу они относятся с честностью и ответственностью, добавил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года в ходе пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что его дочери не заняты ни в бизнесе, ни в политической сфере. В целях безопасности не раскрывается, кем именно и где они работают, однако они делают это достойно, отметил Путин.