Санкт-Петербург, 5 сентября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Санкт-Петербург признан лучшим туристическим направлением Европы. Решение об этом и присуждение северной столице России премии в номинации «Лидирующая европейская дестинация» принято накануне на острове Сардиния (Италия), где прошло вручение ежегодных премий в области туризма World Travel Awards.

mostotrest-spb.ru Троицкий мост

Как сообщили 5 сентября в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, соперниками города на Неве в этом году были Амстердам, Барселона, Берлин, Рим, Эдинбург, Стамбул, Лиссабон, Лондон, Париж, Венеция, Порту, Йоркшир и Флоренция.

«Все голосующие определили Санкт-Петербург как лучшее направление на континенте, приветствуя все большее число иностранных туристов со всего мира», — заявил, вручая награду, президент World Travel Awards Гренхем Кук.

«Присуждение столь престижной награды доказывает, что развитие туристской отрасли в Петербурге находится на высоком уровне», — отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарёв, добавив, что «Санкт-Петербург теперь туристская столица не только России, но и Европы».

Всемирная премия в области туризма World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Она считается наиболее престижной наградой в области туризма — «Оскаром туриндустрии». Определяющими параметрами для выявления победителя являются безопасность города, развитая инфраструктура и гостиничная сеть.

Добавим, что в 2015 году туристический поток в Санкт-Петербург составил рекордную цифру — 6,5 млн человек. Ожидается, что в 2016 году это количество будет превышено: по итогам 1-го полугодия текущего года рост количества иностранных туристов составил 4%, российских — 10%.

По прогнозу Смольного, численность туристов, посетивших Санкт-Петербург, в 2017 году составит 6,8 млн человек, при этом 2,9 млн из них составят иностранные туристы. К 2019 году прогнозируется увеличение туристического потока до 7,4 млн человек. Кроме того, ожидается активизация выездного туризма: с 5 млн. человек (по оценке за 2016 год) до 5,7 млн. к 2019 году.