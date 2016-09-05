Москва, 5 сентября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Восточный экономический форум-2016 можно признать успешным. В то же время прорыва и «экономического чуда» в регионе, как того хочется в идеале, пока не происходит. Итак, было заключено 214 соглашений на общую сумму 1,85 трлн рублей. Цифры сравнимы с прошлогодним ВЭФ, когда было 92 соглашения на 1,8 трлн рублей. Отметим, что более 60% соглашений с первого форума в итоге превратились в заключенные контракты. Если в этом году «выхлоп» будет таким же, то это не меньше 1 трлн рублей — солидная сумма по меркам российской экономики. Но в масштабах экономик Китая, Кореи и Японии это совсем немного. Так что, есть куда расти. Настораживает, что по-прежнему в глазах иностранцев Россия — прежде всего сырьевая страна. Ни одного крупного контракта в высокотехнологическом или биотехнологическом секторах заключено не было.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM ВЭФ

Привлечение иностранных инвестиций для развития Дальнего Востока — позитивный момент. Но, как говорится, на друга надейся — а сам не плошай. Москве стоит активизировать развитие этого далёкого, но перспективного региона. Тогда и в глазах китайских, японских и корейских инвесторов проекты здесь будут более интересными. Безусловно, такая масштабная задача потребует серьёзных расходов. Но в долгосрочной перспективе и отдача будет существенной. В пользу Дальнего Востока говорит его удачное геоэкономического расположение (фактически он расположен в равном удалении от трёх ключевых стран АТР) и поворот российской политики России на Восток. Сейчас правительство пытается по максимуму сократить расходы бюджета. Но экономить на будущем (а развитие российской экономики, скорее всего, будет прирастать именно с Востока) как показывает практика — вещь неблагодарная.

В 2011—2013 гг. иностранные инвестиции в Россию составляли порядка $170 млрд рублей в год (последние годы, конечно, эта сумма несколько снизилась). Соответственно, несколько дней ВЭФ обеспечили более 15% досанкционных зарубежных инвестиций. Прежде всего, выделим вероятную продажу ещё 10% акций «СИБУРа» китайским инвесторам (на текущий момент им уже принадлежит 10% пакет). Для «СИБУРа» это не только возможность реализовать инвестпроект «Амурский газохимический комплекс» стоимостью более 500 млрд рублей, но и выход на перспективный китайский рынок.

Из заключённых контрактов стоит отметить также соглашение о строительстве комплекса по производству минеральных удобрений в Приморском крае (инвестиции порядка 370,5 млрд рублей) и соглашение с ООО «УК Полюс» о развитии Наталкинского месторождения золота 98,5 млрд рублей. Наконец, «РусГидро» подписало соглашение о технологическом сотрудничестве с Mitsui и меморандум о взаимопонимании с Mitsui и Японским банком международного сотрудничества (JBIC). Соглашение предусматривает не только технологическое сотрудничество (увеличение установленной мощности Мутновской ГеоЭС с 50 до 120 МВт и геотермальные проекты в Камчатском крае), но и предполагает интерес Mitsui к квазиказначейскому пакету «РусГидро». Ускоренное развитие восточного вектора России продолжается.