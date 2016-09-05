Москва, 5 сентября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. В Москве к 10 сентября внутри Бульварного кольца появится около 200 точек доступа к бесплатному беспроводному интернету. Как сообщается на официальном портале мэрии столицы, хот-споты устанавливают в рамках проекта «Городской Wi-Fi» к празднованию Дня города.

johny deff Wi-Fi

«Подрядчик уже приступил к обследованию территории и установке оборудования», — уточнили в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

Так, к сети Wi-Fi можно будет подключить одновременно до 15 тысяч пользователей. Первые точки доступа к интернету появятся на Тверском бульваре, на Пушкинской площади, на Сретенском бульваре, на Рождественском бульваре и на Никольской улице.

Напомним, к 2017 году в рамках программы «Городской Wi-Fi» планируют установить дополнительно порядка одной тысячи точек доступа к бесплатному интернету.

На данный момент в столице находится порядка 8 тысяч бесплатных точек доступа к беспроводному интернету, в числе которых остановки общественного транспорта и поезда метро.