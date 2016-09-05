Манила, 5 сентября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Борьба с незаконным оборотом наркотиков принесет еще «много смертных казней», пока в стране не останется ни одного производителя наркотиков, сказал президент Филиппин Родриго Дутерте, сообщает 5 сентября Reuters.

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«Будет еще много смертных казней, пока с улиц исчезнет последний распространитель. До тех пор пока последний производитель наркотиков не будет казнен, мы продолжим борьбу», — сказал журналистам Родриго Дутерте перед отъездом на Восточноазиатский саммит (ВАС) в Лаосе.

Родриго Дутерте стал президентом Филиппин два месяца назад. В своих выступлениях он обещал решить проблему незаконного оборота наркотических средств в Юго-Восточной Азии.