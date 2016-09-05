Москва, 5 сентября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Сегодня, 5 сентября, на территории Южного военного округа (ЮВО) началось стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) «Кавказ-2016». Оно является завершающим этапом проведения комплекса командно-штабных, специальных учений, тренировок органов военного управления, внезапных проверок боевой готовности войск в 2016 году, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Cтратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2016»

Особенностями СКШУ «Кавказ-2016» является организация работы пунктов управления всех уровней с использованием новейших средств автоматизации, проведение розыгрышей тактических эпизодов с практическим обозначением действий условного противника, испытание новых видов вооружения, военной техники и систем управления.

В учении принимают участие около 12,5 тысячи военнослужащих, привлекаются авиация, боевая техника и корабли.

На этапе подготовки к СКШУ «Кавказ-2016» в августе с.г. были проведены 12 специальных учений по видам всестороннего обеспечения, в том числе впервые — по видам обеспечения Военно-Морского Флота.

Учение «Кавказ-2016» и пройдёт на полигонах ЮВО, в акваториях Черного и Каспийского морей с 5 по 10 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне учения «Кавказ-2016» в Вооруженных силах РФ проводилась внезапная проверка боеготовности, которая являлась завершающим этапом подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2016». Основной акцент был сделан на подготовке личного состава к действиям в сложных условиях, в том числе в горной местности.

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