Чебоксары, 5 сентября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. В Чувашии продолжают выявлять нелегальные казино. На днях завершились обвинительными приговорами сразу два уголовных дела по факту организации незаконного игорного бизнеса. В обоих случаях обвиняемые являлись безработными, организовав казино в Чебоксарах. Злоумышленники получили меру наказания, не связанную с реальным лишением свободы, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

meineresterampe Игорный бизнес

Под уголовное преследование попала 28-летняя безработная чебоксарка, которая обвинялась в организации незаконного игорного бизнеса в помещении торгового центра в новоюжном районе. Следствием и судом установлено, что казино, где азартные игры проводились с использованием интернета, действовало с мая по ноябрь 2015 года.

«18 ноября деятельность салона была пресечена, полицейскими было изъято четыре компьютера. Однако уже на следующий день злоумышленница открыла эту точку заново, установив там еще три компьютера», — сказал Олег Дмитриев. По его словам, нелегальное казино было закрыто 28 ноября, общая сумма полученного дохода оценивается в 460 тыс. рублей.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

По аналогичной статье ранее был признан виновным в совершении преступления 29-летний безработный, который организовал игровой салон в помещении торгового павильона, расположенного неподалеку от центрального автовокзала. Салон был оборудован 15 игровыми автоматами. «Как следует из материалов уголовного дела, он оснастил как игорное заведение бесхозный пустующий павильон, а затем нанял персонал. Подпольный игровой салон действовал с февраля по апрель 2016 года, пока его деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», — сказал Олег Дмитриев.

Мужчина получил наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что новый год в Чувашии начался с выявления очередных подпольных казино, организованных предпринимателем из Марий Эл. По данным следствия, один из салонов правоохранителями закрывался трижды, затем злоумышленник вновь организовывал здесь азартные игры.

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Помимо этого, в республике выявляются преступные группы. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах было направлено в суд уголовное дело в отношении ОПГ из десяти человек. Их обвиняют в создании в Чебоксарах сети законспирированных подпольных игровых салонов из 19 «точек», 13 из которых были оборудованы игровыми автоматами, шесть — компьютерной техникой. Следствие считает, что они получили свыше 338 млн рублей незаконного дохода.

Ранее в Чебоксарах был вынесен приговор членам другой преступной группы за организацию незаконного игорного бизнеса, в числе которых — Герой России Евгений Борисов. Суд лишил его звания Героя России и приговорил к реальному сроку лишения свободы. Приговор также выслушал бывший начальник отдела столичной полиции, покровительствовавший злоумышленникам.

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