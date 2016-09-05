Москва, 5 сентября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. В число финалистов конкурса по выбору символов для новых российских банкнот вошли скульптура «Родина-мать», Казанский кремль, Свято-Троицкая Сергиева Лавра и еще семь городов и территорий и их символов, сообщает 5 сентября пресс-служба Банка России.

Grachev Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Теперь жителям России предстоит выбрать два символа, которые появятся на купюрах достоинством 200 и 2000 рублей. Заключительный этап голосования продлится до 7 октября, его результаты объявят в этот же день в эфире телеканала «Россия 1».

В числе финалистов конкурса — Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в Волгограде, Космодром Восточный и мост на остров Русский, озеро Байкал и бабр — мифический зверь, украшающий герб Иркутска, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник «Кижи», Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.