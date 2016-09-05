Вильнюс, 5 сентября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Линас Линкявичюс осуждает совершенный в Вильнюсе акт вандализма, когда открытая 4 сентября на улице Русу — Русской улице — табличка с надписью на русском языке была закрашена краской и испорчена в тот же самый день, говорится в заявлении МИДа Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 сентября.

Unsplash Вандализм

«Я осуждаю этот акт вандализма. Надеюсь, что будет проведено расследование, и виновные будут найдены и наказаны. Очень обидно и грустно видеть такое поведение. Настоящий патриотизм должен в первую очередь выражаться в терпимости, а Литва, особенно Вильнюс, на протяжении веков славилась как место, свободное для народов и религий. То, что нам всем одинаково стыдно за это действие — уже большой шаг вперед», — сказал Линкявичюс.

В Вильнюсе на исландском языке дублирована Исландская улица, на английском сквер Вашингтона, на польском — Варшавская улица.