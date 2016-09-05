Пхеньян, 5 сентября, 2016, 07:50 — ИА Регнум. Северная Корея выпустили три баллистические ракеты в Японское море со своего восточного побережья, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) Южной Кореи, сообщает 5 сентября ИА AFP.

KCNA Запуск ракеты

Ракеты были выпущены сразу после полудня по местному времени из западного региона, расположенного к югу от столицы Пхеньяна, говорится в заявлении КНШ Южной Кореи.

Последний раз Пхеньян осуществил запуск баллистической ракеты с подводной лодки около двух недель назад, 24 августа. На встрече G20, председатель КНР Си Цзиньпин сказал своей южнокорейской коллеге Пак Кын Хе, что Китай выступает против развертывания США своей противоракетной системы в Южной Корее.