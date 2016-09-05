Москва, 5 сентября, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Росстат подготовил поправки к закону «О всероссийской переписи населения», согласно которым перепись населения будет обязательной для всех жителей страны — граждан Российской Федерации, лиц без гражданства и временно находящихся на территории страны. Об этом пишет в понедельник, 5 сентября, газета «Коммерсантъ».

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«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Росстата к закону о переписи населения, — говорится в сообщении. — За отказ участвовать в переписи либо отвечать на какие-либо вопросы (кроме вопроса о национальности) граждан будут штрафовать на 100−300 рублей».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что участвовать в переписи жителям страны также можно будет «с использованием средств связи, включая информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе сеть интернет».

Росстат объясняет данные поправки к закону стремлением создать правовую базу для оптимального сочетания интересов государства и граждан, а также улучшить качество информации.

Отмечается, что законопроект «О всероссийской переписи населения» в ближайшее время будет рассмотрен в правительстве РФ.