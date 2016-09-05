Владивосток, 5 сентября, 2016, 06:37 — ИА Регнум. Система ГУ МЧС в Приморье сработала на ликвидации последствий тайфуна Lionrock, однако если бы не трагическое событие с главой ведомства, который утонул 2 сентября, работа была бы не более чем удовлетворительной. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил депутат краевого парламента Владимир Беспалов. По мнению законодателя, нынешних выплат будет недостаточно, чрезвычайный резервный фонд должен быть увеличен, на надёжной транспортной инфраструктуре экономить нельзя.

Алексей Иванов Стихия в Дальнегорске Приморском крае

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«В принципе система ГУ МЧС сработала, хотя первоначально она не была укреплена подразделениями из других территорий, затем группировка достигла значительного количества летающих средств, плавающей техники. Если бы не трагическое событие с главой краевого ГУ МЧС, она (работа по ликвидации последствий стихии), может быть, и была удовлетворительной», — обозначил депутат.

Парламентарий считает, что сегодня подтопленцам нужно выдавать хоть какие-то авансы, хотя, по его мнению, тех сумм, которые определены для выплаты, будет недостаточно. Ранее губернатор Приморья Владимир Миклушевский пообещал выделить из региональной казны по 10 тысяч рублей за подтопленные земельные участки и 25 тысяч рублей за подтопленные дома.

«Последние годы 8−10 миллиардов выделяли на дорожное строительство, строили на юге Приморья и тоннель, и мосты, и развязки, это ещё и дорога на международный аэропорт, на Находку, в игорную зону. Мы слишком много средств перераспределили на юг Приморья, теперь надо принять меры к тому, чтобы была восстановлена надёжная связь центра и севера Приморского края с Владивостоком, Уссурийском и выходом на железную дорогу. Она не должна перемываться, мосты должны держать любую стихию, на это надо тратить, не экономя», — подчёркивает Владимир Беспалов.

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По словам народного избранника, завтра, 5 сентября, состоится внеочередная сессия парламента, она будет посвящена корректировке бюджета и увеличению средств чрезвычайного резервного фонда.

«Его (чрезвычайный резервный фонд) надо за счёт второстепенных затрат увеличить в несколько раз, чтобы добавить людям деньги на подготовку к зиме, ремонт построек, сохранение живности, закупку картофеля и других овощей, которые они потеряли. Возможно, придётся добавлять средств на подготовку котельных зиме и обеспечению запаса угля», — констатировал Беспалов.

Оперативная информация:

По информации ДВРЦ МЧС России, за вчерашний день, 4 сентября, в населённые пункты Приморья, отрезанные от транспортного сообщения, воздушные суда доставили 16 тонн гуманитарной помощи. Из подтопленных районов сначала вывезли 11 взрослых и 2 ребёнка (посёлок Амгу), вечером из посёлка Светлая в Хабаровск эвакуировали ещё 22 человека, нескольким из которых требовалась медицинская помощь.

В Дальнереченском, Кировском, Анучинском и Чугуевский районах подтоплено почти 14,5 гектаров сельскохозяйственных земель. Подтоплено 16 муниципальных образований из 34.

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В краевом департаменте гражданской защиты сообщили, что в Приморский край передислоцировали из сибирских регионов России ещё 240 человек с плавсредствами и необходимым оборудованием: это 100 курсантов, 100 военнослужащих и 40 сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС из Иркутской области.

По поручению руководителя Минздрава РФ Вероники Скворцовой в Приморье доставили 16,2 тысяч доз вакцины и мобильный госпиталь ФМБА.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительная сумма ущерба от тайфуна Lionrock составила 1,2 миллиарда рублей. Из федеральной казны на устранение последствий стихии субъект получит 1,2 миллиарда рублей. После первого тайфуна на территорию обрушилась трёхмесячная норма осадков, накануне, 4 сентября, в Приморье пришёл новый тайфун Намтеун. С прошлой недели в субъекте введён режим ЧС федерального уровня.