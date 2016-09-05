Стокгольм, 5 сентября, 2016, 08:09 — ИА Регнум. Правительственное исследование относительно плюсов и минусов членства Швеции в НАТО спровоцировало новую волну дебатов в королевстве. Хотя официальное обнародование доклада произойдет на этой неделе, ряд политиков уже высказались относительно содержащихся в нем выводов.

Карл XII

Швеции в условиях нарастающего «агрессивного» поведения России в Балтийском регионе было бы безопаснее в составе альянса, уверен лидер либеральной партии Ян Бьёрклунд. Политик также согласен с тезисом доклада о том, что нападение России конкретно на Швецию маловероятно. При этом, будучи географически самой большой страной региона, Швеция так или иначе окажется втянутой в региональный конфликт, если Россия атакует или будет угрожать другим балтийским странам, уверен Бьёрклунд. Как и авторы доклада, лидер шведских либералов уверен, что потенциальной мишенью России являются Литва, Латвия и Эстония, и нападение на них «вовсе не невероятно».

Принципиально несогласным с Яном Бьёрклундом оказался ответственный за вопросы обороны в партии левых Стиг Хенрикссон. «Он (лидер либералов — прим. ИА REGNUM ) говорит, что вероятности нападения России на Швецию нет. Хотя это (нападение — прим. ИА REGNUM ) — единственный сценарий, при котором НАТО и 5-я статья были бы полезны для Швеции. Между тем, будучи членами НАТО, мы рискуем оказаться втянутыми в больший конфликт, и я не понимаю, чем это выгодно для безопасности Швеции», — рассказал в комментарии Sverige Radio политик.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём отказалась комментировать итоги исследования до официальной презентации доклада. Однако она заявила, что политика Швеции в вопросе присоединения к тем или иным военно-политическим блокам остается неизменной, внеблоковый статус «хорошо служит» королевству и обеспечивает стабильность и безопасность в Северной Европе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в докладе, подготовленном по поручению правительства Швеции, оцениваются преимущества и недостатки возможного членства Швеции в НАТО, документ представят Риксдагу на этой неделе. Пока же в СМИ попали отдельные выдержки. Так, авторы пришли к выводу, что, став членом НАТО, Швеция не повысит свою обороноспособность и безопасность, однако, такой статус будет серьезным сдерживающим фактором для «агрессивной» России.

Напомним также, министерство иностранных дел РФ ранее неоднократно предупреждало Стокгольм: в случае присоединения королевства к альянсу Россия будет вынуждена принять ответные «военно-технические меры».