Санкт-Петербург, 4 сентября, 2016, 21:47 — ИА Регнум. «Сегодня время диктует необходимость подготовки специалистов качественно нового уровня, — обратился к новым студентам «Горного» ректор вуза Владимир Литвиненко, — В современных условиях, когда появляются новые технические и технологические прорывы, мы должны помнить, что специалист после окончания вуза должен не просто знать теорию, но непосредственно после получения диплома применять знания сразу на практике. Стать востребованным специалистом в экономике позволит ежедневная системная учеба в условиях великолепной образовательной и социальной среды Горного университета.

iv-g О геологии и добыче полезных ископаемых

«80 процентов топ-менеджмента предприятия «Апатит» (Группа «ФосАгро») — выпускники Горного университета. На самых лучших из вас есть спрос в нашей компании. С вашей помощью будет формироваться дальнейшая Стратегия развития компании. На предприятии идет огромная модернизация, мы увеличиваем объемы производства. Для каждого выпускника Горного мы сможем предложить достойную работу и социальный пакет, жилье и, конечно же, карьерный рост и хорошую заработную плату» — отметил на торжественной линейке Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей А. Гурьев.

В формате живого диалога прошла встреча руководства «ФосАгро» со студентами, которые решили связать свое карьерное будущее с предприятием АО «Апатит». Ребята увидели презентацию о сегодняшнем дне и перспективах развития компании, отмечающей в этом году 15-летие, и получили ответы на широкий спектр вопросов: от прохождения практики, трудоустройства, жилищных условий до медицинских требований к работникам.

Григорий Ваховский с 9-го класса мечтал поступить в «Горный». Осуществить мечту помогла Олимпиада от университета, которая проходила в Кировске, — занял призовое место по математике.

«Теперь я студент-целевик «ФосАгро»! — радуется первокурсник, — Буду учиться на электромеханическом факультете, изучать горное и машинное оборудование. Довольно обширная специальность. После окончания вуза планирую работать в компании «ФосАгро».

«Я из Апатитов, выпускница «ФосАгро-класса», — говорит Татьяна Серпокрылова, — Учусь на втором курсе по специальности «Шахты, подземное строительство».

Выбрала ее после экскурсии на предприятие «Апатит». Не могу сказать, что сложно учиться, если есть мотивация. Здесь интересная студенческая жизнь, комфортное общежитие. За хорошую учебу получают от компании «ФосАгро» стипендию — 15 тысяч рублей».

Поддержка образования занимает особое место в социальной политике «ФосАгро». Главная ценность компании — высококвалифицированный персонал. Это вдвойне верно, если речь идёт о сложном производстве, где от качества управления технологическими процессами зависит не только производительность труда, но и безопасность. Качественное образование помогает человеку сформироваться как личности, повышает шансы на успех в современном высококонкурентном мире. Это один из важных социальных лифтов.

Первая ступень на пути к профессионализму — качественное школьное образование. Четыре года в Вологодской, Саратовской, Ленинградской и Мурманской областях реализуется профориентационный проект «ФосАгро-классы». Ученики специализированных классов в течение двух лет углубленно изучают предметы, необходимые для поступления в вузы.

В области среднего профессионального образования в Вологодской области по инициативе и при поддержке «ФосАгро» создан Череповецкий химико-технологический колледж, в Мурманской области «ФосАгро» поддерживает профильный для компании филиал МАГУ (Мурманский Арктический Государственный университет) в г. Кировске (бывший Хибинский технический колледж). Выпускники школ и колледжей получают возможность продолжить образование в Горном университете в Санкт-Петербурге, Мурманском Арктическом Государственном университете и в Череповецком Государственном университете.

«Подобная пошаговая система подготовки позволяет не только решить проблему подготовки кадров для наших предприятий, но и оказать поддержку образовательной инфраструктуре регионов присутствия», — подчеркнул Андрей А.Гурьев.

Один из основных партнеров «ФосАгро» — Национальный минерально-сырьевой университет «Горный».

«Выпускники «ФосАгро-классов» выбирают именно его. Причем не только уроженцы Кировска, Апатитов, но выпускники школ из Череповца и Волхова поступают именно в это учебное заведение, — отмечает генеральный директор АО «ФосАгро-Череповец» Михаил Рыбников, — В первую очередь востребовано горное дело. Мы развиваем подземку, растут объемы выработки на рудниках. И все, что связано с добычей руды является для нас приоритетным. Ждем и маркшейдеров, и геологов, потому что испытываем потребность и дефицит в этих кадрах».

Без духовной поддержки в учебе не обойтись. Благодаря компании «ФосАгро» в Домовом храме Преподобного Макария Египетского Горного университета появилась святыня. Вице-президент Российского Союза химиков, заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Г. Гурьев вручил протоиерею Владимиру Сорокину икону Святого Апостола Фомы с частицей мощей.

«Апостол Фома отличался любопытством. Это качество считается великой добродетелью. Если ученый стремится исследовать, даже если он сомневается, всё равно это путь к прогрессу, к развитию. Всякое сомнение заставляет искать истину. Мы очень признательны за ваш дар.» — выразил благодарность настоятель храма.