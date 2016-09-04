Каракас, 4 сентября, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Заявления Николаса Мадуро, что во всех бедах Венесуэлы виноваты происки международного империализма, похоже, не нашли понимания у голодающего народа страны. В конце уходящей недели сторонники импичмента Мадуро собрали самый крупный митинг в истории Венесуэлы, в котором приняли участие около миллиона человек.

FiveRings Пустая кастрюля

Поездка Николаса Мадуро на остров Маргарита для инспекции государственных объектов социального значения завершилась побегом от разъяренной толпы. «Толпа людей преследовала лидера страны, выкрикивая в его адрес нецензурные выражения и стуча в кастрюли и сковородки. В какой-то момент Николас Мадуро оказался окружен недовольными гражданами и даже попытался поговорить с ними, но население в этот вечер не очень интересовали его слова. В итоге президенту все же удалось покинуть остров, после чего часть протестующих была задержана прибывшими на место сотрудниками правопорядка», сообщает Коммерсантъ.

Отметим, что до недавнего времени остров Маргарита, который иногда называют жемчужиной Карибов, был излюбленным местом отдыха не только венесуэльцев, но и иностранцев. Здесь проживала активная российская диаспора. С приходом к власти Мадуро отели острова пришли в запустение, даже в дорогих гостиницах сервис упал до уровня низкоклассных заведений. Из меню ресторанов исчезли вина, до минимума сузился ассортимент блюд. По причине дефицита стирального порошка, постели в номерах отелей, включая пятизвездочные, начали застилать нестиранным бельем. Резко вырос уровень преступности в городах острова Маргарита. В результате, рухнула индустрия отдыха и тысячи людей остались без рабочих мест. Практика бесплатного заселения в дорогие отели представителей деклассированных элементов из городов страны как «часть социальной политики» отпугнула от Маргариты даже тех, кто привык проводить на этом острове отпускное время. В том числе, российских туристов.

Агония власти в Венесуэле продолжается.