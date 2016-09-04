Дамаск, 4 сентября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Бывший командир ОМОНа министерства внутренних дел Таджикистана Гулмурод Халимов, который в 2015 году примкнул к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», стал её новым военным руководителем. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы из Исламского Государства (запрещено в России)

Сообщается, что Халимов, по прозвищу аль-Таджики, сменил на посту военного руководителя ИГ убитого Умара аш-Шишани (Умара-чеченца). По данным иракского телеканала, боевики ИГ не стали объявлять о смене военного руководителя из соображений секретности.

Напомним, 30 августа этого года США объявили награду в $3 млн за информацию о местонахождении Халимова. Государственный департамент США считает Халимова одним из ключевых лидеров ИГ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года в Сети Интернет появился видеоролик, на котором Халимов заявляет, что уехал воевать в Сирию на стороне боевиков. Он призвал вести войну против США, России и Таджикистана. В июне 2015 года власти Таджикистана объявили Халимова в государственной измене и объявили в международный розыск.

Про Халимова известно, что он бывший полковник таджикского спецназа и военный снайпер, возглавлял отряд особого назначения МВД Таджикистана.