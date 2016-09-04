Санкт-Петербург, 4 сентября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Федеральный центр не станет финансировать создание системы безопасности и так называемой «входной группы» стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 4 сентября, заявил министр спорта Виталий Мутко, передаёт корреспондент ИА REGNUM. У министра нет тревоги за судьбу стадиона, и он уверен в его своевременной достройке.

Gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове

«Федеральный бюджет достаточно вкладывает в Петербург денег к подготовке к чемпионату мира», — сказал Мутко. Напомним, 14 млрд рублей на строительство станций метро «Новокрестовская» и «Беговая», необходимых для обслуживания болельщиков стадиона, поступили из бюджета РФ.

«Мы достаточно инвестируем сюда ресурсов, я считаю, что этого достаточно. Город подписал обязательства по стадиону, сам выбрал стадион, сам выбрал проект, сам заказал его, сам оплатил, сам выбрал подрядчика. И городу надо достроить всё, что положено, по своим обязательствам», — подчеркнул Виталий Мутко.

Он добавил, что федеральный бюджет готов помочь с «определёнными вещами», в частности, с временной инфраструктурой, которая нужна для Чемпионата мира 2018 года. «Часть проектов будем решать, но не более того», — заключил глава Минспорта.

Накануне Мутко посетил «Зенит-Арену» вместе с экспертом FIFA и был удовлетворён увиденным. Министр отметил, что в последний раз был на объекте 10 дней назад, и с тех пор произошли «разительные перемены»: полностью проведена ревизия всех проблемных участков стадиона, скорректирован график строительства, чётко организована работа по устранению недостатков.

«Ещё очень много работы, но, в целом, на основании вчерашнего посещения, абсолютно тревоги за судьбу стадиона нет. Есть ресурсы, есть силы, есть чёткая организация работ», — сказал министр спорта.

Он добавил, что вчера стадион из «красной зоны» перевели в «жёлтую». Мутко ожидает, что примерно через 15 дней «Зенит-Арену» можно будет перевести в «зеленую зону».

«Я понимаю, что у нас у всех наболело с этим стадионом, и на пару-тройку лет мы в политике его потеряли, но стадион будет достроен», — заявил Мутко. На его взгляд, власти Петербурга справляются с поставленными задачами.

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Глава Минспорта напомнил, что был создан специальный Штаб по строительству стадиона под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. Мутко подчеркнул, что на данный момент его «устраивает» положение дел на стадионе, но, так как объект является ключевым для Кубка конфедераций 2017 года, министерство продолжит держать его на контроле.

«Раз в месяц мы докладываем президенту страны по конкретному стадиону в Петербурге, есть поручение держать на контроле, так что пока в таком режиме будем работать», — сказалось.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе Смольный заключил два госконтракта с новым генподрядчиком стадиона — ОАО «Метрострой». Стоимость собственно достройки «Зенит-Арены» оценена в 5,4 млрд рублей, еще 2,4 млрд рублей предполагается потратить на то, чтобы создать «входную группу» стадиона и привести в порядок прилегающую территорию на Крестовском острове.

До 1 октября планируется завершить все работы на внешнем периметре стадиона и после этой даты работать только внутри чаши стадиона. К 15 октября намечено закончить все «грязные» работы внутри чаши и снять защитные пологи с трибун. В конце сентября на поле планируется провести пробную игру.

Общая стоимость стадиона, необходимого для проведения Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу 2018 года, за время строительства выросла с 6,7 млрд до 39,2 млрд рублей.