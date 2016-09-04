Ханчжоу, Китай, 4 сентября, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Российская Федерация и Китайская Народная Республика должны усилить взаимную политическую поддержку, в том числе в защите суверенитета. Об этом сегодня, 4 сентября, заявил председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Си Цзиньпин выразил надежду, что Россия и Китай усилят контакты с тем, чтобы реализовать достигнутые договоренности.

«Наши страны должны еще плотнее усилить всестороннее сотрудничество, усилить взаимную политическую поддержку, поддержку другой страны по защите суверенитета», — сказал председатель КНР.

Он подчеркнул, что Пекин «решительно поддерживает» стремление Российской Федерации идти путем развития в соответствии с реалиями своей страны. «Рассматриваем процветание и развитие России как свой собственный шанс в развитии», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Кроме того, китайский лидер добавил, что необходимо более эффективно продвигать процесс сопряжения стратегий ЕАЭС и «Шелкового пути», а также стратегий РФ и КНР.