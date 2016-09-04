Ханчжоу, Китай, 4 сентября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин считает, что Российская Федерация играет важную роль в способствовании здоровому и стабильному развитию мировой экономики. Об этом Си Цзиньпин заявил сегодня, 4 сентября, на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в китайском городе Ханчжоу, где проходит саммит G20.

Ken Teegardin Рост экономики

«Россия играет важную роль в способствовании здоровому и стабильному развитию мировой экономики», — сказал председатель КНР. Он выразил уверенность, что участие России в саммите G20 будет способствовать достижению позитивных итогов нынешнего форума.

Китайский лидер напомнил, что в июне Россия и Китая подписали большой пакет соглашений. Это лишний раз подтверждает намерения двух стран углублять партнерство и сотрудничество и в полной мере показывает единую позицию России и Китая по актуальным мировым проблемам.

Российско-китайское сотрудничество в нынешнем сложном и быстро меняющемся мире имеет исключительно важное значение, подчеркнул Си Цзиньпин.

В свою очередь Путин отметил, что Китай очень тщательно подготовил нынешний саммит G20. Также российский президент подчеркнул, что Москва поддерживает те вопросы, которые Китай вынес в повестку дня саммита в качестве основных.