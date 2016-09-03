Варшава, 4 сентября, 2016, 01:54 — ИА Регнум. Великобританию и Польшу объединяет желание оставить в силе санкции против России. Так, в субботу, 3 сентября, глава МИД Польши Витольд Ващиковский по результатам переговоров с британским коллегой Борисом Джонсоном заявил, что обе страны солидарны в необходимости сохранить антироссийские санкции Евросоюза в силе до реализации минских договоренностей, сообщило агентство PAP.

torange.biz Санкции против России

Как отметил Ващиковский, он вместе с главой МИД Великобритании говорили об отсутствии выполнения условий соглашения с Украиной. Обсуждали также возможности путей решения этой проблемы.

«Мы солидарны в том, что санкции должны сохраняться, пока Россия не начнет выполнять договоренности», — подчеркнул глава МИД Польши.

Джонсон и Ващиковский встретились в польской столице вечером 3 сентября в президентском дворце Бельведер. Министры обсуждали двустороннее сотрудничество, судьбу польской общины в Соединенном Королевстве, сотрудничество в сфере безопасности, в частности борьбу с терроризмом и другие темы.

Напомним, что 1 сентября сообщалось о возможности продления европейских санкций против РФ еще на полгода. Позже заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков заявил, что Евросоюз всегда продлевает санкции после того, как появляются какие-то подвижки в минском процессе.