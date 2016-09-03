Санкт-Петербург, 3 сентября, 2016, 23:45 — ИА Регнум. До 1 октября планируется завершить все работы на внешнем периметре строящегося стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга и после этой даты работать только внутри чаши стадиона. А к 15 октября намечено закончить все «грязные» работы внутри чаши стадиона и снять защитные пологи с трибун. Об этом стало известно сегодня, 3 сентября, по итогам посещения стройплощадки стадиона министром спорта РФ, главой оргкомитета «Россия-2018» Виталием Мутко.

gov.spb.ru Стадион «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, осмотрев стадион, глава Минспорта заявил, что в последнее время ситуация на объекте «кардинально, коренным образом изменена». «Видно, что ситуация абсолютно под контролем. Очень рассчитываем и надеемся, что так будет и дальше — сомнений у меня нет», — заявил Виталий Мутко.

Как отмечают в Смольном, в настоящее время уже полностью готово выкатное поле стадиона. В конце сентября на поле планируется провести пробную игру, а уже в октябре оно должно быть перемещено в чашу стадиона.

Среди ближайших задач на строительстве стадиона — доработка систем электроснабжения, слаботочных систем и вентиляции, корректировка кровель вентиляционных шахт и ступеней лестниц вдоль трибун, закрытие пленкой стационарной части кровли, которое начнется уже 5 сентября. «Завершается монтаж четырех канализационно-насосных станций. Идет установка радиаторов системы теплоснабжения: 300 радиаторов уже поставлены, а всего их более 1,5 тысячи», — пояснили в городской администрации.

Вице-губернатор Игорь Албин пообещал министру спорта, что стадион с рабочим названием «Зенит-Арена» будет введен в строй, как и было намечено, до конца текущего года. Кроме того, по словам смольнинского чиновника, к середине апреля 2017 года будет введен в строй пешеходный Яхтенный мост, который свяжет Крестовский остров с Приморским районом Санкт-Петербурга.

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Напомним, предыдущий госконтракт на возведение стадиона с компанией «Инжтрансстрой-СПб» (подконтрольной корпорации «Трансстрой») был расторгнут по инициативе правительства Санкт-Петербурга в конце июля 2016 года. Причиной стали претензии властей к срокам выполнения и качеству работ. После разрыва с «Инжтрансстроем-СПб» Смольный объявил новый конкурс на завершение стадиона. Его победителем стала петербургская компания «Метрострой». Ей предстоит до конца 2016 года за 7,8 млрд рублей достроить сам стадион и благоустроить территорию вокруг спортивной арены.

Общая стоимость стадиона, необходимого для проведения Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу 2018 года, за несколько лет выросла с 6,7 млрд до 39,2 млрд рублей.