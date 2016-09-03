Санкт-Петербург, 3 сентября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество», председателем которой является министр культуры РФ Владимир Мединский, не готово нести ответственность за установку в Санкт-Петербурге памятной доски финскому маршалу и союзнику нацистов Карлу Маннергейму и уклоняется от оценки факта появления этой доски.

ИА REGNUM Доска Маннергейму в Санкт-Петербурге

Такой вывод можно сделать из официального ответа РВИО на обращение граждан. Текст документа имеется в распоряжении ИА REGNUM.

Обращение по вопросу установки доски Маннергейму изначально было адресовано в Министерство культуры РФ, откуда его переслали для рассмотрения в РВИО.

«Сообщаем Вам, что Общество не комментирует установку данной доски в г. Санкт-Петербурге», — говорится в тексте ответа, подписанного научным руководителем РВИО Михаилом Мягковым.

Напомним, что именно РВИО, по неофициальным данным комитета по культуре Санкт-Петербурга, является инициатором установки доски Маннергейму на Захарьевской улице северной столицы. При этом председатель РВИО, глава Минкультуры Владимир Мединский продолжает настаивать на том, что Маннергейм заслуживает особого внимания в России.

Так, 1 сентября, находясь во Владивостоке, Мединский сообщил, что пишет объемную статью о Маннергейме, которую намерен опубликовать в «какой-нибудь большой всесоюзной газете». Министр добавил, что к статье будут приложены фотографии и архивные материалы, а сама она будет интересна «для многих людей, не владеющих полной информацией по этому вопросу».

Напомним, накануне прокуратура Санкт-Петербурга подтвердила, что в случае с доской Маннергейму действующий городской закон о мемориальных досках не соблюдался, а уполномоченные органы власти решений об установке доски не принимали.

Как указала прокуратура, в настоящее время идет процесс, предусмотренный городским законодательством для незаконно установленных мемориальных досок. А именно: администрация Центрального района Петербурга составила акт и провела фотофиксацию доски, передав эти материалы в городской комитет по культуре. Смольнинский комитет в срок до 8 сентября должен поручить подведомственным структурам демонтировать незаконно появившийся объект.

По имеющимся у ИА REGNUM сведениям, Музей городской скульптуры Санкт-Петербурга уже получил от комитета по культуре документы о демонтаже мемориальной доски Маннергейму с фасада дома №22 по Захарьевской улице.

Читайте также: Автор иска к Смольному напомнил суду о преступлениях Маннергейма

Одновременно в Смольнинском районном суде 14 сентября будет рассмотрен иск петербуржца Кузнецова П.А. к властям города. Как считает заявитель, появление доски фашистскому союзнику умаляет его человеческое достоинство как гражданина России и жителя Санкт-Петербурга — города, понесшего огромные жертвы во время блокады Ленинграда, в организации которой, в том числе, участвовали войска под командованием Маннергейма. Истец требует демонтажа доски гитлеровскому союзнику и недопущения ее появления в будущем.

На 8 сентября в Санкт-Петербурге назначен общегородской митинг с требованием немедленного демонтажа позорной доски и отставки Владимира Мединского с поста министра культуры. В этот же день будет отмечаться скорбная дата 75-летия начала блокады Ленинграда.

Читайте также: Документы о демонтаже доски Маннергейму пришли в Музей городской скульптуры

Также добавим, что физические, должностные или юридические лица, несущие ответственность за незаконную установку мемориальной доски, согласно городскому законодательству, должны понести наказание в виде штрафа.

Если доску Маннергейму установили физические лица, им может быть назначен штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Если инициаторами установки незаконного мемориала стали должностные лица, то им будет грозить штраф от 3 тыс. до 15 тыс. рублей. Если же будет установлено, что доска размещена юридическим лицом, например, «Российским военно-историческим обществом» или Министерством культуры, то такому юрлицу может быть выписан штраф в размере от 15 тыс. до 100 тыс. рублей.