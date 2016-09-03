Екатеринбург, 3 сентября, 2016, 13:01 — ИА Регнум. В Свердловской области граждане разошлись в оценках необходимости ареста ловившего покемонов блогера. Некоторые считают, что данную меру пресечения к нему применили обоснованно, другие же уверены, что можно было обойтись и более мягкой мерой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Eduardo Woo Ловля покемонов

После вынесения решения суда возле здания собралась немногочисленная толпа. Люди в целом вели себя мирно, призывали освободить арестованного. Баталии развернулись в социальных сетях. По словам одних пользователей, арест был обоснованным. Другие же настаивают на том, что эта мера излишняя.

При этом некоторые граждане уверены, что блогер не совершил ничего противозаконного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, блогер Руслан Соколовский сегодня, 3 сентября, был арестован на два месяца. Ему вменили «оскорбление чувств верующих» и «разжигание вражды». Основанием для этого стал видеоролик, опубликованный им на видеохостинге YouTube. В игру Pokemon Go блогер играл в Храме-на-Крови. Кроме того, в ролике блогер критически отзывался о Русской православной церкви. Задержан он был вчера, 2 сентября. Этому предшествовала экспертиза, которая нашла в ролике криминал.