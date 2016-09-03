Екатеринбург, 3 сентября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на два месяца арестован блогер Руслан Соколовский за то, что играл в мобильное приложение Pokemon GO в православном храме. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщают местные СМИ.

publicdomainpictures.net Арест

Соколовскому инкриминируются статьи 148 и 282 УК РФ («Оскорбление чувств верующих» и «Разжигание вражды»). Поводом для возбуждения дела стал видеоролик, который блогер опубликован на видеохостинге YouTube. В ролике Соколовский играет в Pokemon Go в Храме-на-Крови и критически высказывается о Русской православной церкви и считает, что происходит клерикализация российского общества.

У Соколовского были проведены обыски. Самого блогера задержали и допросили. Кировский суд Екатеринбурга избрал Соколовскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Заседание суда было закрытым, о вердикте сообщил журналистам адвокат блогер.

Юрист считает, что в России «открыта инквизиция».