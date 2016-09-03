Москва, 3 сентября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. 5 сентября 2016 года в 15:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится пресс-конференция с участием председателя Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Марии Мамиконян, члена Центрального совета «РВС» Павла Расинского, экспертов «РВС» Анны Кульчицкой и Ольги Горяниной, а также доктора психологических наук, академика РАО Виктора Слободчикова.

А.С.Пчёлко и Г.Б.Поляк Учебник арифметики для первого класса начальной школы. Москва. 1959

Участники пресс-конференции расскажут о выпуске первого тиража современной редакции учебника по арифметике для 1-го класса авторов А.С.Пчёлко и Г.Б.Поляк, предназначенного для обучения по классической отечественной методике. Также авторский коллектив «РВС» расскажет о ходе работы над проработкой и дополнением учебника в соответствии с реалиями времени.

Работа над переработкой отечественного учебника по арифметике А.С. Пчёлко и Г.Б. Поляк началась весной этого года под руководством члена Центрального совета «РВС» Павла Расинского. Толчком к данному начинанию послужил массовый протест севастопольских родителей против современных образовательных программ и, прежде всего, против программы «Гармония», признанной ранее Минобрнауки несостоятельной.

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Но именно по таким программам вынуждены учиться дети Севастополя из-за отсутствия качественных современных учебников. Поэтому некоторые севастопольские школы сделали запрос на возрождение классической отечественной методики преподавания.

Учебник по арифметике для 1-го класса — это только первый шаг на пути создания качественного учебно-методического комплекса на базе классической отечественной методики, зарекомендовавшей себя лучшей в мире. Впереди — учебники по другим предметам (в первую очередь Букварь с Русским языком). И не только для 1 класса, но и полные линейки.

На конференции можно приобрести новое издание классического учебника.

Адрес пресс-центра: Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, БЦ «Красный Октябрь».