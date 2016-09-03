Самарканд, Узбекистан, 3 сентября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Гроб с телом первого президента Узбекистана Ислама Каримова прибыл в его родной город Самарканда траурным рейсом. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщают узбекистанские СМИ.

gov.uz Ислам Каримов

От самого аэропорта до площади Регистан вдоль пути следования траурного кортежа выстроились граждане республики. Мужчины одеты в черные брюки и белые рубашки. Женщины — в национальных узбекских костюмах. Люди принесли с собой большое количество цветов. Их кладут на асфальт на пути следования кортежа. Некоторые собравшиеся не могут сдержать слез.

На площади Регистан установлен гроб с телом Каримова. Там началась официальная церемония прощания, с первым президентом Узбекистана.

Известно, что Каримова похоронят в средневековом мемориальном комплексе Шахи-Зинда, рядом с его родителями. Последние 20 лет на Шахи-Зинда никого не хоронили, но для Каримова было решено сделать исключение.