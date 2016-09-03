Симферополь, 3 сентября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Крым — часть России и возврат к прежней системе невозможен. Об этом в рамках второго Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об отношениях с Украиной.

Bogomolov.PL Крым. Накануне референдума. 2014

«Я вам могу сказать только одно. Народ Крыма решение принял, проголосовал, вопрос исторически закрыт. Возврата к прежней системе не существует. Вообще никакого», — отметил президент России.

Он заявил, что «не Россия поддержала государственный антиконстуционный переворот на Украине. «Мы не провоцировали реакции части населения страны на эти действия, а это привело к тому, что Крым захотел быть в составе Российской Федерации, а Донбасс начал противиться режиму, который сразу после переворота хотел утвердить свою власть на эти территориях. Ситуация постепенно деградировала. Что касается урегулирования на юго-востоке Украине, нет никакой другой альтернативы, кроме исполнения минских соглашений. Там всё написано чёрным по белому».

Владимир Путин напомнил, что концу 2015 году должны были быть приняты изменения в конституцию Украины, должен был быть введён закон об особом статусе управления на этих территориях, но этого не произошло.

«Должен был быть принят и подписан президентом закон об амнистии — он принят Радой, но не подписан президентом. Нужно было принять закон о выборах — он пока не принят. Я сейчас не будут здесь усугублять ситуацию. Скажу только одно: мы считаем, что нужно выполнять минские соглашения в полном объёме, без всяких рескрипций, ограничений и подмены понятий, и мы будем искренне к этому стремиться. Мы одни сделать это не в состоянии. Это должны делать вместе с нами участники Нормандского формата и Соединённые Штаты Америки, потому что только они имеют реальное влияние на сегодняшние киевские власти», — считает президент России. Он подчеркнул, что при этом без политической воли руководства Украины выполнить минские соглашения невозможно: «В конечном итоге всё зависит от них».

Напомним, Минские соглашения подписаны с целью деэскалации вооружённого конфликта на востоке Украины 5 сентября 2014 года и предусматривают в том числе децентрализацию власти на Украине и особый статус для Донбасса.