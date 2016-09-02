Иваново, 3 сентября, 2016, 01:43 — ИА Регнум. Мотивом похищения и убийства двухлетней девочки в Ивановской области могла послужить ревность. Об этом сообщил журналистам официальный представитель регионального управления Следственного комитета России, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Детская коляска

Согласно информации ведомства, погибшая девочка являлась внебрачным ребёнком мужа подозреваемой.

«По версии следствия, подозреваемая, являясь официальной супругой биологического отца ребёнка, совершила похищение и убийство малолетней из мотива ревности своего супруга к внебрачной дочери и её биологической матери», — сообщил представитель Следственного комитета.

Как передавало ИА REGNUM, 2 сентября в полицию обратилась женщина, сообщившая о похищении её двухлетней внучки. По ее словам, гуляя у подъезда дома с ребёнком, она ненадолго поднялась в квартиру, оставив коляску с девочкой на улице. Вернувшись, ребёнка она не обнаружила.

Вечером того же дня сотрудниками полиции в акватории реки в парке «Харинка» было найдено тело ребёнка. По подозрению в совершении убийства задержана женщина 1991 года рождения. Злоумышленница попала в объектив камеры видеонаблюдения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего, сопряжённое с похищением».