* запрещённая в России организация

Абуджа, 3 сентября, 2016, 00:37 — ИА Регнум. ВВС Нигерии уничтожили госпиталь, в котором находился раненый лидер «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие командиры боевиков, сообщает 2 сентября информагентство All Africa.

Cont.ws ВС Нигерии

По сообщению военных Нигерии, в результате авианалета на лагерь исламистов на северо-востоке Нигерии, в северном Борно, лидер экстремистской организации «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абубакар Шекау «как минимум тяжело ранен».

«Я гарантирую, что настоящий Абубакар Шекау был убит уже давно, второй [командир, который выдавал себя за лидера группировки после смерти] Шекау — тоже, третий Шекау, [якобы выживший после ранения 20 августа], как минимум, тяжело ранен», — сообщил журналистам генерал-майор Лаки Ирабор, командующий операцией.

Генерал-майор также заявил, что «армия Нигерии не делает заявлений, не основанных на фактах».

Также известно, что армия Нигерии опубликовала видео бомбардировки лагеря исламистов в северном Борно, на котором видны последствия авиаудара — все здания поселения Тумбун Рего, захваченного «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), охвачены огнем, многие из них буквально «стерты с лица земли».

Как сообщало ИА REGNUM, военные уже сообщали об уничтожении лидера «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абубакара Шекау в результате авианалета 20 августа, однако после этого в сети Интернет появилось видео, на котором человек, называющий себя вождем исламистов, заявил о своем здравии и призвал сторонников к продолжению «джихада».

31 августа армия Нигерии заявила о начале операции по окончательному уничтожению радикальной группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Командующий операцией, генерал-майор Лаки Ирабор, заявил, что военные захватят последние оплоты экстремистской группировки на северо-востоке страны в течение ближайших нескольких недель.

Радикальная исламистская группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается одной из самых жестоких террористических организаций в мире. Жертвами гражданской войны, которую исламисты ведут против правительства Нигерии, стали уже десятки тысяч человек. Боевики не допускают в районы, контролируемые группировкой, врачей и международных наблюдателей, на оккупированных территориях свирепствуют эпидемии и голод. В заложниках террористов находятся, в частности, тысячи детей, которых исламисты используют в качестве рядовых бойцов и террористов-смертников.

Абубакар Шекау возглавил «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после смерти основателя группировки Мохамеда Юсуфа в 2009 году. В 2015 году исламисты потерпели ряд крупных поражений от войск нигерийского правительства, в результате чего в марте 2015 года группировка присягнула «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Заявления об уничтожении Шекау или его смещении с «поста» лидера террористов появляются регулярно, однако каждый раз опровергаются.

* — «Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ