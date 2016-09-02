Вашингтон, 3 сентября, 2016, 00:03 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследования (ФБР) США опубликовало выдержки из допроса кандидата в президенты США от Демократической партии, бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ФБР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клинтон

Сообщается, что допрос Клинтон состоялся 2 июля. Кандидат в президенты США заявила, что не помнит служебную инструкцию по обращению с секретной информацией. ФБР отмечает, что в 2012 году Клинтон перенесла сотрясение мозга, из-за чего действительно могла забыть некоторую информацию.

Также в ходе допроса Клинтон заявила, что не помнит, получала ли она на свою почту «каких-либо документов, которые, как ей казалось, не должны были присутствовать в несекретной системе переписки».

При этом Клинтон заявила, что ей конечно же известно о том, что, занимая пост государственного секретаря, она должна была засекречивать определенную информацию. При этом Клинтон сделала шокирующее заявление, что не помнит, как именно определяется секретность.

Напомним, Хиллари Клинтон, которая сейчас является кандидатом в президенты США от Демократической партии, с 2009 по 2013 годы являлась государственным секретарем. Выяснилось, что, находясь на государственной службе, Клинтон использовала свой личный почтовый сервере, для служебной переписки. Это считается тяжким преступлением в США. Однако, уголовное дело против Клинтон так и не было возбуждено.