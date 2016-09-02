Скопье, 3 сентября, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Парламент Македонии на заседании 2 сентября большинством голосов утвердил переходное правительство задачей которого является обеспечить проведение в стране внеочередных парламентских выборов в декабре этого года, передаёт «Македонское информационное агентство».

Флаг Республики Македония

Состав кабинета не претерпел серьёзных изменений относительного действовавшего до этого правительства под руководством Эмила Димитриева. Оппозиционный Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) будет представлен в нём несколькими министрами и заместителями министров. В частности, посты министра внутренних дел и министра труда вновь заняли представители СДСМ Оливер Спасовски и Фросина Ременска, ранее добровольно подавшие в отставку.

Напомним, 31 августа лидеры четырёх основных политических партий Македонии Никола Груевский (ВМРО-ДПМНЕ), Зоран Заев (СДСМ), Али Ахмети (DUI) и Мендух Тачи (DPA) по итогам многочасовых переговоров, проходивших при посредничестве посла США в Македонии ДжесаБейли, достигли договорённости о новой дате внеочередных парламентских выборов. На этот раз они назначены на 11 декабря 2016 года.

Соглашение предусматривает, что дата выборов должна быть официально утверждена 12 октября и в тот же день парламент страны должен быть распущен. Избирательная кампания должна стартовать 21 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиция в Македонии во главе с Зораном Заевым не согласилась с результатами парламентских выборов, которые состоялись в апреле 2014 года, заявив, что они были сфальсифицированы. СДСМ обвинил министров от правящей партии ВМРО-ДПМНЕ в коррупции и причастности к уголовным преступлениям. Премьер-министр и лидер ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевский отверг все обвинения и со своей стороны обвинил Заева в попытках прийти к власти в стране недемократическим способом. Противоречия между сторонниками правящей партии и оппозиции весной 2015 года привели к парламентскому кризису и массовым акциям протеста в Скопье.

Стороны приступили к переговорам при активном участии еврокомиссара по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнеса Хана и послов США и Великобритании в Македонии, результатом которых стало достижение договорённости о проведении 24 апреля 2016 года внеочередных парламентских выборов в стране. Позднее оппозиция заявила, что для подготовки к прозрачным выборам требуется большее время, и голосование было решено перенести на 5 июня. Однако и эту дату оппозиция позднее отвергла.