Ташкент, 2 сентября, 2016, 22:46 — ИА Регнум. Власти Узбекистана обнародовали медицинское заключение, в котором говорится, что Ислам Каримов был доставлен в больницу 27 августа, примерно в 09.00 в бессознательном состоянии.

Больница

«Проведенные исследования, включая компьютерную томографию головного мозга, выявили наличие острого нарушения мозгового кровообращения с массивным субарахноидальным кровоизлиянием (инсульт)», говорится в заключении.

Артериальное давление составляло 250/120 ртутного столба. Наступила остановка сердца, которое врачи запустили в течение 20 минут. «У пациента вместе с этим развилась атоническая кома с угнетением функции ствола головного мозга, и он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких», — отмечается в документе.

В ночь с 27 на 28 августа Каримов был проконсультирован нейрохирургами, кардиологами и реаниматологами ведущих зарубежных клиник России, Германии, Финляндии. В частности, директором Научного центра сердечнососудистой хирургии имени А.Н. Бакулева академиком Лео Бокерия, директором Научного центра нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко академиком А.А. Потаповым, проф. Амир Сами (Ганноверский институт нейрохирургии) и рядом других специалистов.

Неврологическое состояние президента с самого начала характеризовалась как атоническая кома, больному трехкратно было проведено динамическое электроэнцефалографическое исследование, по данным которого сохранялась картина стойкого угнетения активности головного мозга

У пациента медленно и прогрессивно нарастали нарушения функций внутренних органов — почек, сердца, легких, печени, полиорганная недостаточность.

«2 сентября, несмотря на проведенные мероприятия, в 20.15 местного времени наступила остановка сердца. Интенсивные реанимационные мероприятия не дали эффекта, и в 20.55 у пациента констатирована биологическая смерть», — уточняется в документе.