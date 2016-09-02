Иваново, 2 сентября, 2016, 21:49 — ИА Регнум. Полицейские обнаружили тело двухлетней девочки, которая была похищена из коляски в городе Иваново. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Детская игрушка

Напомним, ранее сегодня стало известно, что женщина пенсионного возраста прогуливалась с ребенком в коляске по улице Меланжевая. Она ненадолго отлучилась в квартиру, оставив девочку в коляске. Когда пенсионерка вернулась, двухлетней девочки в коляске уже не было.

К поискам девочки подключились полицейские, сотрудники регионального отделения СК и добровольцы.

Около 19:00 по московскому времени тело ребенка было найдено в акватории реки в парке Харинка города Иваново. По подозрению в убийстве девочки задержана женщина 1991 года рождения.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение заведомо несовершеннолетнего», а также части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего, сопряженное с похищением». Проводятся следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. О мотивах похищения и убийства пока не сообщается.