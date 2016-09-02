Ташкент, 2 сентября, 2016, 21:39 — ИА Регнум. Делегацию России на церемонии погребения президента Узбекистана Ислама Каримова возглавит премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщила журналистам пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова.

Мавзолей Шахи Зинда в Самарканде, Узбекистан

Дмитрий Медведев возглавит официальную российскую делегацию по поручению президента России Владимира Путина. В делегацию также входит вице-премьер России Сергей Приходько.

Ранее Дмитрий Медведев уже выразил соболезнования премьер-министру Узбекистана Шавкату Мирзияеву в связи с кончиной президента Ислама Каримова.

Сообщение о смерти президента Узбекистана официально распространило правительство страны. Похороны Ислама Каримова пройдут 3 сентября. Президент Узбекистана будет похоронен в своем родном городе — Самарканде. С 3 сентября в Узбекистане будет объявлен трехдневный общенациональный траур.