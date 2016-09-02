Ислам Каримов умер. Узбекское ТВ подтверждает
Ташкент, 2 сентября, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Узбекский государственный телеканал O'zbekiston вечером 2 сентября сообщил о смерти Ислама Каримова. По официальным данным, смерть наступила в этот же день в 19:45 мск.
Saeima
Ислам Каримов
Ислам Каримов будет похоронен 3 сентября в соответствии с мусульманскими обычаями в родном городе Самарканде. Церемония прощания состоится 3 сентября.
В стране объявлен трехдневный траур. Комиссию по организации похорон возглавит премьер-министр Шавкат Мирзиёев.
Сейчас в эфире узбекского телевидения звучит траурная музыка.