Ташкент, 2 сентября, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Узбекский государственный телеканал O'zbekiston вечером 2 сентября сообщил о смерти Ислама Каримова. По официальным данным, смерть наступила в этот же день в 19:45 мск.

Saeima Ислам Каримов

Ислам Каримов будет похоронен 3 сентября в соответствии с мусульманскими обычаями в родном городе Самарканде. Церемония прощания состоится 3 сентября.

В стране объявлен трехдневный траур. Комиссию по организации похорон возглавит премьер-министр Шавкат Мирзиёев.

Сейчас в эфире узбекского телевидения звучит траурная музыка.