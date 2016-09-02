Токио, 2 сентября, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Японии подтвердило информацию о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудят мирный договор между двумя странами. Об этом сегодня, 2 сентября, заявил журналистам официальный представитель МИДа Японии Ясухиса Кавамура.

kremlin.ru По окончании встречи с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 2 сентября 2016 года

Он отметил, что во время визита Путина в Японию, который запланирован на 15 декабря этого года, президент России и глава японского правительства «обсудят политические и экономические вопросы, в том числе мирный договор».

Также Кавамура отметил, что во Владивостоке лидеры двух стран обсудили двусторонние вопросы и международные проблемы, включая вопрос о Южных Курилах, которые в Японии называют «северными территориями». «У них была широкая и откровенная дискуссия», — подчеркнул представитель МИДа Японии.

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин и Абэ в ходе встречи во Владивостоке обсудили вопросы мирного договора между двумя странами.