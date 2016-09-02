Минск, 2 сентября, 2016, 19:30 — ИА Регнум.



Василий Максимов. Единственный учитель (фрагмент). До 1911

«Достойный статус: одна из очень важных составляющих этого понятия — это достойная зарплата», — заявил 1 сентября министр образования Белоруссии Михаил Журавков в эфире государственного телеканала «ОНТ».

Ранее в публикации на страницах печатного органа Администрации президента — газеты «Советская Белоруссия» министр заявил, что нет прямой зависимости между качеством преподавания учителя и повышением его зарплаты. Выступая на гостелевидении, Журавков подтвердил неизменность своей позиции, отметив: «Естественно. Это надо любить».

«Президент сказал не просто повысить зарплату учителя, а дать её тем, кто хорошо, эффективно работает», — подчеркнул министр.

«Если мы будем просто поднимать зарплату учителям, то от этого качество образования существенным образом, после какого-то предела, не улучшится, — отметил Журавков. — Педагог должен быть профессионалом. Он должен уважать себя и уважать учеников».

По словам министр, со временем в белорусские педвузы будут приходить лучшие выпускники школ. Минобразования даже реализует специальную программу, однако как она поможет исправить мотивацию абитуриентов, видящих крайне низкие зарплаты учителей при забюрократизированности их работы и прочих «прелестях» — министр не уточнил.

«Я уверен, что через несколько лет у нас действительно будет, как в США, Южной Корее, как в Финляндии — на педагогические специальности будут поступать лучшие ученики», — заявил Журавков.

Пока что белорусские вузы педагогического профиля готовы брать на обучение почти всех, кто изъявит желание — для этого достаточно минимальных балов по итогам Централизованного тестирования (ЦТ — аналог российского ЕГЭ). Демографические проблемы Белоруссии формально решаются притоком мигрантов, однако статистика для отчётности в ООН никак не влияет на статистику сокращения численности поступающих в вузы, что ставит вопрос о переформатировании госзаказа на подготовку ряда специалистов и очередного сокращения численности профессорско-преподавательского состава.

«Сокращается госзаказ на отдельные специальности, — признал Журавков. — Количество студентов за последнее время уменьшилось».

Количество обучающихся в белорусских вузах, как отмечают независимые эксперты, ещё долго не будет терять актуальности. Проблема не только в «демографической яме», но и «Болонском процессе», к которому постсоветская республика присоединилась одной из последних. Как и в других образованиях на просторах бывшего СССР, многие институты стали университетами и даже академиями, а ПТУ — институтами, что никак не сняло проблему качества образования. Опасаясь, что туркменские и китайские студенты со своими деньгами уйдут к конкурентам в соседние страны, было принято решение перейти на «четырёхлетку» — как это принято во многих странах, подписавших Болонское соглашение. Однако качество образования, от которого напрямую зависит престижность диплома и спрос на него, от этого не повысилось.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании 9 августа Александр Лукашенко заявил, что статус учителя средней школы «становится вопросом политическим» и в политическую деятельность учителей будут втягивать и впредь. Лукашенко напомнил о зарплате доярки, ставшей сатирическим мемом, заявив: «Это плохо, когда уже сегодня учитель в хороших, средних хозяйствах имеет половину зарплаты от механизатора, доярки. Это ненормально. Поэтому этот вопрос коренной, центральный. Как бы мы от него ни уходили, как бы мы себя ни убаюкивали, что учителя не ставят перед нами каких-то материальных вопросов, мы четко должны понимать, что для каждого человека это важный момент. А для учителей архиважный, поскольку их средняя заработная плата ниже, чем по стране».

Затем Совмин Белоруссии постановлением №688 от 30 августа установил надбавки учителям за ведение платных занятий. Но не всем — для этого учителя должны работать «в должности педагога дополнительного образования, при оказании ими платных образовательных услуг в учреждениях общего среднего образования». Таким образом, если деноминированный «зайчик» снова девальвируется, то учитель с I категорией по-прежнему сможет заработать в месяц около $350, работая на полторы ставки, однако сможет и больше — если будет в специальной должности вести платные кружки в школе.

Наконец, 1 сентября Александр Лукашенко заявил, что учителям надо поднять зарплаты на 25%. Судя по решениям правительства и заявлениям министра образования, учреждения образования перейдут на хозрасчёт и самофинансирование — такие рецепты известны со времён горбачёвской «перестройки».