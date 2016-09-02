Москва, 2 сентября, 2016, 20:15 — ИА Регнум. В Москве готовят арт-объекты, которые 10 и 11 сентября 2016 года украсят Тверскую улицу — одну из главных праздничных площадок Дня города. Художники-декораторы работают над тематическими арками, копией фонтана «Дружба народов», а также традиционными парковыми гипсовыми скульптурами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подготовка арт-объектов ко Дню города Москвы

Дарья Антонова ИА REGNUM Подготовка арт-объектов ко Дню города Москвы

В оргкомитете мероприятия сообщили, что во время празднования Дня города представят экспозицию, посвященную любимым отечественным фильмам.

Так, на десяти площадках от Козицкого переулка до Манежной площади «воспроизведут» фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», Свинарка и пастух», «Война и мир», «Цирк», «Место встречи изменить нельзя», «Я шагаю по Москве», «Покровские ворота», «Гостья из будущего», «Ночной дозор», «Стиляги».

Дарья Антонова ИА REGNUM Подготовка арт-объектов ко Дню города Москвы

«Приглашаем всех совершить незабываемые путешествия по золотому фонду отечественного кино», — заявили в оргкомитете.

Также в центре столицы установят гипсовые скульптуры, которые будут напоминать посетителям об атмосфере парков культуры и отдыха 60-х годов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве на День города проведут порядка тысячи мероприятий.

Напомним, 2016 год официально объявлен Годом российского кино.