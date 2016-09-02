Брянск, 2 сентября, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Брянский областной суд не удовлетворил жалобу адвокатов депутата Брянской областной думы Александра Тюлина о замене меры пресечения, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коридоры СИЗО

Апелляция была рассмотрена 1 сентября. Ранее суд продлил арест депутата.

Александр Тюлин обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 34 млн рублей. Кроме того, по версии следствия, под его фактическим руководством три фирмы осуществили незаконную вырубку деревьев на 38,4 млн рублей.

Сейчас дело Александра Тюлина уже рассматривается в суде. Первое заседание прошло в июне. При этом сам депутат настаивает на своей невиновности и считает, что дело явно имеет политический подтекст.