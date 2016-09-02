Москва, 2 сентября, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Первый чартерный авиарейс из России в Турцию вылетел в 16:35 мск из аэропорта «Шереметьево» в Анталью (Турция), сообщает онлайн-информатор столичного аэропорта.

Alex Ranaldi Авиарейс

По словам руководителя отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова, самолет авиакомпании Royal Flight, открывший прерванное чартерное авиасообщение между странами, вылетел с полной пассажирской загрузкой.

Напомним, чартерные авиарейсы между Россией и Турцией были запрещены после того, как в ноябре 2015 года истребитель ВВС Турции сбил в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24, выполнявший задачи по уничтожению террористов ИГ (запрещена в России). Летом 2016 года после письма турецкого президента Тайипа Эрдогана президенту России Владимиру Путину, в котором содержались извинения за сбитый самолет, запрет был отменен.

30 июня российским президентом был подписан указ, отменяющий запрет на чартерные авиарейсы в Турцию, а правительство России 28 августа постановило отменить ограничения на чартеры в эту страну.