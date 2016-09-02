Прокуратура Петербурга: доска Маннергейму — вне закона
Санкт-Петербург, 2 сентября, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга подтвердила незаконность установки мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму на фасаде дома №22 по Захарьевской улице. Об этом ИА REGNUM сообщил депутат петербургского Законодательного Собрания Алексей Ковалев.
Ответ надзорного ведомства на обращение парламентария подписан прокурором города Сергеем Литвиненко. В документе говорится, что предложения об установке доски Маннергейму в комитет по культуре Санкт-Петербурга не поступали, в связи с чем данный вопрос не рассматривался Советом по мемориальным доскам при городском правительстве, так что и решение об установке доски Совет принять не мог.
Как отмечается в ответе прокуратуры, 9 августа администрация Центрального района осмотрела фасад здания, где установлена доска, и направила в комитет по культуре акт с фотофиксацией, подтверждающие размещение данного объекта. Этот акт «в настоящее время находится на рассмотрении», говорится в ответе депутату.
Одновременно городская прокуратура сообщила, что ранее получила обращение депутатов Госдумы о возможных нарушениях законодательства при установке доски Маннергейму. В связи с тем, что доска размещена на здании, находящемся в ведении Минобороны, это обращение «переадресовано для рассмотрения в Военную прокуратуру Западного военного округа».
«С учетом изложенного, в настоящее время достаточных оснований для применения мер прокурорского реагирования не имеется», — завершил свой ответ прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко.
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«Что процедура не соблюдалась и доска незаконна, конечно, и так было всем известно. Но если ранее губернатор фактически проигнорировал мое обращение — не организовал проверку законности установки доски и ее демонтаж и отделался отпиской вместо ответа по существу, то после моего обращения в прокуратуру они зашевелились. Не позднее, чем через месяц после получения информации из районной администрации, комитет по культуре должен принять решение. И, в соответствии с законом, это должно быть решение о демонтаже доски Маннергейма», — подчеркивает депутат Алексей Ковалев.
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Напомним, ранее собеседники в городском правительстве подтвердили ИА REGNUM, что доска должна быть снята примерно к 8 сентября. В Музее городской скульптуры, который должен получить соответствующее задание от комитета по культуре, сообщили, что «вопрос решается в рабочем порядке».
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Добавим, на данный момент Смольнинский районный суд рассматривает иск гражданина Кузнецова П.А. к правительству Петербурга в связи с появлением доски Маннергейму. Кузнецов требует признать действия властей незаконными, а также убрать мемориальную доску. Рассмотрение иска по существу назначено на 14 сентября.