Санкт-Петербург, 2 сентября, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга подтвердила незаконность установки мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму на фасаде дома №22 по Захарьевской улице. Об этом ИА REGNUM сообщил депутат петербургского Законодательного Собрания Алексей Ковалев.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пикет против доски Маннергейму

Ответ надзорного ведомства на обращение парламентария подписан прокурором города Сергеем Литвиненко. В документе говорится, что предложения об установке доски Маннергейму в комитет по культуре Санкт-Петербурга не поступали, в связи с чем данный вопрос не рассматривался Советом по мемориальным доскам при городском правительстве, так что и решение об установке доски Совет принять не мог.

Как отмечается в ответе прокуратуры, 9 августа администрация Центрального района осмотрела фасад здания, где установлена доска, и направила в комитет по культуре акт с фотофиксацией, подтверждающие размещение данного объекта. Этот акт «в настоящее время находится на рассмотрении», говорится в ответе депутату.

Одновременно городская прокуратура сообщила, что ранее получила обращение депутатов Госдумы о возможных нарушениях законодательства при установке доски Маннергейму. В связи с тем, что доска размещена на здании, находящемся в ведении Минобороны, это обращение «переадресовано для рассмотрения в Военную прокуратуру Западного военного округа».

«С учетом изложенного, в настоящее время достаточных оснований для применения мер прокурорского реагирования не имеется», — завершил свой ответ прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко.

Скан ответа прокуратуры Санкт-Петербурга

Скан ответа прокуратуры Санкт-Петербурга

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«Что процедура не соблюдалась и доска незаконна, конечно, и так было всем известно. Но если ранее губернатор фактически проигнорировал мое обращение — не организовал проверку законности установки доски и ее демонтаж и отделался отпиской вместо ответа по существу, то после моего обращения в прокуратуру они зашевелились. Не позднее, чем через месяц после получения информации из районной администрации, комитет по культуре должен принять решение. И, в соответствии с законом, это должно быть решение о демонтаже доски Маннергейма», — подчеркивает депутат Алексей Ковалев.

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Напомним, ранее собеседники в городском правительстве подтвердили ИА REGNUM, что доска должна быть снята примерно к 8 сентября. В Музее городской скульптуры, который должен получить соответствующее задание от комитета по культуре, сообщили, что «вопрос решается в рабочем порядке».

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Добавим, на данный момент Смольнинский районный суд рассматривает иск гражданина Кузнецова П.А. к правительству Петербурга в связи с появлением доски Маннергейму. Кузнецов требует признать действия властей незаконными, а также убрать мемориальную доску. Рассмотрение иска по существу назначено на 14 сентября.