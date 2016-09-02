Езоло, Италия, 2 сентября, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Европейский квалификационный турнир Кубка Мира ФИФА 2017 по пляжному футболу стартовал в Итальянском Езоло.

Hery Zo Rakotondramanana Пляжный футбол

На первом групповом этапе сборная России играет в Группе «C» вместе с командами Германии, Казахстана и Норвегии. Всего на первом этапе участники разбиты на семь групп, и две первые сборные из каждой группы и две лучшие команды среди занявших третьи места выйдут во второй групповой этап. Всего разыгрывается четыре путёвки на Кубок Мира, который пройдёт на Багамских островах.

Первые матчи в группе «C» принесли такие результаты.

[[[flag-ru]]] Россия — [[[flag-kz]]] Казахстан 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Россия — Казахстан (0:0, 3:0, 2:1) [[[flag-de]]] Германия — [[[flag-no]]] Норвегия 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)

У сборной России хет-трик исполнил Дмитрий Шишин, а Юрий Крашенинников и Юрий Горчинский забили по одному мячу.

Хотя последнее время сборная России опустилась в рейтинге ФИФА на второе место, путёвку на Мундиаль она должна завоевать непременно.