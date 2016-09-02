Санкт-Петербург, 2 сентября, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Органы исполнительной власти Санкт-Петербурга формируют заявки на федеральное и внебюджетное финансирование социально значимых объектов на территории города. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина. Часть этих объектов необходима для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

AndreyA Мост в Петербурге

В частности комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) подал заявку на включение в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) на 2017−2019 годы восьми объектов, среди которых: вторая очередь строительства набережной Макарова с мостом через реку Смоленку; реконструкция Песочной набережной, набережной Адмирала Лазарева с выходом на Леонтьевский мыс и Васильевский остров, в том числе строительство моста через Малую Неву в районе острова Серный; реконструкция Тучкова моста; строительство обхода города Красное Село.

Отдельно можно отметить заявку КРТИ на федеральное финансирование строительства 2-й очереди Фрунзенского радиуса метрополитена — от станции «Международная» до станции «Южная», а также электродепо «Южное», включая проектирование этих объектов. Также петербургские чиновники попросят денег у центра на строительство Лахтинско-Правобережной линии метро — от станции «Спасская» до станции «Морской фасад».

Как отмечают в Смольном, уже получено «добро» Минтранса на включение в ФАИП двух этапов строительства набережной Макарова и 1-й очереди реконструкции Песочной набережной с возведением моста у острова Серный.

«В общей сложности на эти три объекта город может получить из федерального бюджета 3,776 млрд рублей. Общий объем запрашиваемых средств на объекты транспортной инфраструктуры в рамках ФАИП 2017 составляет около 10 млрд рублей», — говорится в сообщении аппарата вице-губернатора Албина.

Кроме того, 4,2 млрд рублей запрошено КРТИ на межбюджетные трансферты, с помощью которых намечено строительство участка южной магистрали в районе Волхонского шоссе и Петербургского шоссе, а также реконструкция Приморского шоссе, для подключения к нему делового квартала «Лахта Центр».

Комитет по государственному использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП) запрашивает деньги в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012−2018 годы)» на реставрационные работы в здании церкви Преображения Господня, в объеме 33,7 млн рублей.

Подведомственные Минкультуры России Государственный Эрмитаж, Мариинский театр, музеи-заповедники «Царское село» и «Петергоф», Санкт-Петербургская государственная консерватория и другие учреждения культуры подали заявки на финансирование в 2017 году в рамках ФЦП «Культура России» своих объектов на общую сумму около 5 млрд рублей. Вдобавок Смольный просит у федерального бюджета 373 млн рублей на реконструкцию «Центра современного искусства имени Сергея Курехина.

Также стало известно, что Санкт-Петербург надеется получить поддержку федерального бюджета на строительство школ на Ленинском проспекте, Дальневосточном проспекте, Мебельной улице, четырех детсадов и реконструкцию здания Центра образования в Красносельском районе.

«В непрограммную часть ФАИП заявлены реконструкция городской Мариинской больницы и больницы №40, строительство детского туберкулезного санатория «Жемчужина», нового корпуса больницы №33 и здания Городского клинического онкологического диспансера в Ульянке», — добавили в Смольном.

По словам Игоря Албина, городским чиновникам необходимо сопровождать бюджетные заявки в федеральных ведомствах и Бюджетном комитете Госдумы, чтобы добиться максимально возможного привлечения федеральных средств в социально значимые стройки Санкт-Петербурга. Кроме того, поручено активизировать взаимодействие с ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», Росавтодором, другими структурами и фондами.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Смольный объявил четыре конкурса на проектирование новых линий метрополитена и продление существующих веток «подземки». Общая стоимость проектных работ превысит 466 млн рублей