Душанбе, 2 сентября, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон намерен отправиться в Узбекистан завтра, 3 сентября, с небольшой официальной делегацией, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источники в дипломатических кругах Таджикистана.

David Spinks Перелёт

Напомним, что в последние дни после официального сообщения о том, что глава Узбекистана Ислам Каримов перенес инсульт, появились сведения о смерти президента, не подтвержденные официально. Однако сегодня, 2 сентября, Кабинет министров Узбекистана сообщил о резком ухудшении состояния здоровья Каримова.

Тем временем, некоторые узбекские СМИ сообщают о внезапном субботнике в родном городе президента — Самарканде.

Турецкий премьер Бинали Йылдырым уже выразил соболезнования в связи с кончиной Ислама Каримова.