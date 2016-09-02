Симферополь, 2 сентября, 2016, 16:45 — ИА Регнум. В Крыму художница Ксения Симонова презентовала фильм в жанре песочной анимации «Ангел на берегу», рассказывающий о, как выразилась автор, «величайшем горе всего мира». Картина рассказывает о маленьком сирийском мальчике Айлане Курди, погибшем в Средиземном море ровно год назад, 2 сентября 2015 года, когда он со своей семьёй пытался бежать из Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Freedom House Сирийские беженцы

Тогда фотографии тела мальчика, лежащего на берегу турецкого города Бодрума, облетели весь мир. После этой трагедии итальянский композитор Джузеппе Морганте создал музыкальное произведение «Come, Aylan» в память о маленьком мальчике, ставшим жертвой войны. Морганте и предложил Симоновой создать песочную историю о ребенке на эту музыку — так родился этот фильм.

«Его единственная цель — увековечить этого безвинно погибшего малыша, его брата Галипа и мать Рианну, горе выжившего отца, а также призвать мир опомниться и посмотреть на политику иными глазами, — пояснила Ксения Симонова на своём сайте. — Впервые увидев кадры с места трагедии год назад, я просто не могла смотреть на них, потому что моему младшему сыну был годик, и я кормила грудью, все это было просто невыносимо… Признаюсь честно, я бы никогда не сняла этот фильм сама, по своей инициативе — я просто не смогла бы! Но Джузеппе рассказал мне о своей идее, прислал эту удивительную музыку… И я заставила себя еще раз взглянуть на эти снимки».

По словам художницы, снимать эту историю ей было «очень непросто». «За последнее время мне ничто не принесло столько боли, как работа над этим фильмом», — пишет Симонова.

Она напоминает, что Айлан и его семья — папа, мама и старший брат Галип — жили в сирийском городе Кобани и бежали от войны. Семья села в шлюпку, которая должна была переплыть через Средиземное море. Шлюпка перевернулась, погибла вся семья, кроме отца.

«Я также видела его фотографии, когда он узнал, что случилось с его семьей, видела фото похорон… Как это страшно. До последнего момента в работе над фильмом я хотела изобразить папу Айлана и Галипа, но не смогла, этого горя, этой душевной боли нельзя изобразить», — рассказала Ксения Симонова.

Как сообщало ИА REGNUM, фотография утонувшего мальчика Айлана Курди облетела весь мир, попав также на обложки ведущих иранских изданий — «Иран», «Этемад», «Кейхан» и других. Маленькая жертва большой трагедии стала символом кризиса, неготовности европейских стран принять беженцев с Ближнего Востока.